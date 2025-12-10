Suomessa on nykyisellään 21 hyvinvointialuetta. Asiantuntijaryhmän mukaan niiden määrää tulee arvioida uudelleen.
Uuden ehdotuksen mukaan Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun toteuttamiseen riittäisi 6–11 hyvinvointialuetta. Suomessa on nykyisellään 21 hyvinvointialuetta.
Ehdotus sisältyy asiantuntijoiden hallitukselle laatimaan väliraporttiin hyvinvointialueuudistuksesta.
Asiantuntijat ehdottavat myös esimerkiksi korjauksia hyvinvointialueiden rahoitusmalliin ja että sairaala- ja päivystysverkon tiivistämistä arvioidaan.
Väliraportin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja yhdenvertaisuus ovat parantuneet. Palveluiden saatavuus on valtakunnallisesti pysynyt pääosin samalla tasolla kuin ennen sote-uudistusta.
