Kokoomus vaatii kaikkien puolueiden neuvotteluita EU:n elpymispaketista: "Tämä ei ole vielä valmis hyväksyttäväksi"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on viime päivinä voimakkaasti puolustanut sopua jättimäisestä 750 miljardin euron elpymispaketista. Tukipaketista jaettaisiin jäsenmaille 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia euroa lainoina.

Oppositiosta etenkin perussuomalaiset on arvostellut elpymispakettia sekä Marinin toimintaa tiistaina päättyneessä huippukokouksessa. Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kuvaillut sovun sisältöä lähtökohtaisesti pettymykseksi, vaikka Orpon mukaan on EU:n kannalta hyvä, että sopu saatiin aikaan.