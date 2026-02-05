Liikenteessä voi nähdä tänään penkkariautoja.
Valtaosassa Suomen lukioita, muun muassa Helsingissä ja Vantaalla, vietetään tänään penkkaripäivää, jolloin abiturientit hyvästelevät opinahjonsa ja lähtevät lukulomalle.
Päivä alkaa kouluissa, joissa naamiaisasuihin pukeutuneet abit hyvästelevät opettajat ja esittävät ohjelmaa. Sitä seuraavat rekka-ajelut, joiden aikana abit heittelevät karkkia yleisölle.
Penkkareiden jälkeen joko samana päivänä tai lähipäivinä lukioissa vietetään vanhojen tansseja, kun lukion kakkosluokkalaisista tulee koulujen vanhimpia.