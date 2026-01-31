Yli 65-vuotiaita toimeentulotuen hakijoita oli viime vuonna 26 500, joista yli 20 tuhatta sai kielteisen päätöksen.
Toimeentulotukea hakevissa korostuvat 25–64-vuotiaat, ja suurin osa heistä saa myönteisen päätöksen. Tässä ikäluokassa toimeentulotukea haki viime vuonna noin 250 000 suomalaista.
Sen sijaan yli 65-vuotiaita hakijoita oli viime vuonna noin 26 500, ja heistä yli 20 000 sai kielteisen päätöksen.
– Tämä osoittaa hyvin sen, kuinka suuri osa heistä hakee Kelalta toimeentulotukea vain saadakseen hyvinvointialueelta täydentävää toimeentulotukea, kertoo Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen.
Kaiken kaikkiaan toimeentulotukea haki viime vuonna noin 459 000 suomalaista, osa heistä useamman kerran.
Kela tiedotti aiemmin tammikuussa, että viime vuoden aikana perustoimeentulotukea sai noin 257 000 kotitaloutta. Saajien määrä kasvoi noin 7 300 kotitaloudella edeltävästä vuodesta. Kaikkiaan perustoimeentulotukea maksettiin yli miljardi euroa – 173 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.