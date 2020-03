Opetushallitus kehottaa kouluja varautumaan koronavirukseen – epidemialla myös vaikutuksia vaihto-opiskelijoihin

Opetushallituksen mukaan toimintatapoja mahdollisten koronaviruksen aiheuttamien tilanteiden varalta on suunniteltava jo etukäteen.

Oppilaitosten on varauduttava esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, joissa suuri määrä opettajia ja oppilaita on yhtä aikaa poissa tai koulussa sairastutaan kesken koulupäivän. Myös karanteenissa olevien oppilaiden opetuksen järjestäminen on taattava.