Opettajat huolissaan Vantaan kouluampumisen seurauksista

Poliisi on kertonut, että Vantaan epäilty kouluampuja on sanonut tulleensa kiusatuksi koulussa. MTV:n tietojen mukaan epäilty myös huusi kiusaamisesta ampuessaan luokassa.

Opettajia koulutetaan jatkuvasti

– Jos oppilailla on tarve puhua asiasta, heille on hyvä tarjota siihen mahdollisuus. Koulu on hyvä paikka, koska opettaja pystyy ohjaamaan keskustelua ja rauhoittamaan sitä tarvittaessa. Opettaja pystyy myös muistuttamaan medialukutaidosta sekä ampumaan alas esimerkiksi sosiaalisessa mediassa liikkuvia huhuja.

Työyhteisö on tärkeä

– Työpaikkakyselyissä nousee joka kerta tärkeimmäksi voimavaraksi hyvä työporukka ja työyhteisö, joten uskon, että tässäkin tapauksessa sillä on iso merkitys. Myös esihenkilön eli koulun rehtorin toiminta tällaisissa tilanteissa on tärkeää. Aamupalavereissa ympäri Suomen on varmasti käyty läpi, miten näistä asioista on hyvä puhua koululaisten kanssa, Töytäri kertoo.