Näin eri koulujen käytännöt eroavat Vantaan tapauksen käsittelyssä

Näin Opetushallitus ohjeistaa

Opetushallitus on heti tiistaina ohjeistanut, että kouluissa asiasta keskusteleminen voi vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Opetushallituksen ohjeen mukaan Vantaan ampumistapauksesta on hyvä keskustella ikätasoisesti ja ottaa huomioon, että tarve asiasta keskusteluun on yksilöllistä.