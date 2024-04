Riina kertoo, kuinka vaikea kotona oli huomata, että hänen poikiansa koulukiusataan: "Kun lähdin puuttumaan, jäin yksin"

"Osa on tiennyt tekevänsä väärin "

Vanhempi konstaapeli Kirsi Autio käy viikottain pitämässä laillisuuskasvatustunteja oppilaille. Koulut saavat pyytää laillisuuskasvatustunteja pidettäväksi, jos koulussa on esimerkiksi tapahtunut jotain tai on asioita, joista halutaan yhteisesti koulun kanssa keskustella tai oppia. Tällä hetkellä erityisenä kohderyhmänä on ollut 5. ja 6. luokkalaiset.

– Kerron, mitä rikoksia on ja mitä niille voidaan tehdä todella laajasti. Hyvin harva kiusaamismuoto ei olisi rikos. Monesti sanon, että mielestäni kunnianloukkaus on varmaan Suomen yleisin rikos, jotta lapset ymmärtäisivät sen, että kun he tahallaan loukkaavat toista ja aiheuttavat pahaa mieltä, se on rikos. Siitä voi saada sakkoa 15-vuotiaana, Autio toteaa.