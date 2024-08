Koulukiusaaminen lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä – toimi näin, jos lapsi kertoo kiusaamisesta

Tuoreempien kouluterveyskyselyjen mukaan kiusaaminen on lisääntynyt, ja eniten sitä esiintyy 4. ja 5. luokkalaisten keskuudessa.

– Kiusaaminen voi olla hyvin monenlaista ja niin hienosyistä, että opettajien tai muiden aikuisten voi olla vaikea huomata sitä. Kirjo on laaja ihan porukan ulkopuolelle jättämisestä selkeään fyysiseen väkivaltaan, kertoo Mieli ry:n Nuoret-yksikön asiantuntija Marja Snellman-Aittola .

Kiusaamisesta on kyse silloin, kun huono käytös vertaista kohtaan on systemaattista ja toistuvaa.

Ennaltaehkäisy tärkeintä

Snellman-Aittolan mukaan kiusaamisen kitkemisessä ennaltaehkäisevä työ on merkittävimmässä roolissa.

– Sopia, miten toimitaan ryhmässä ja luodaan yhdessä hyvä ilmapiiri. On myös sovittava, miten puututaan yhdessä haastaviin tilanteisiin tai kiusaamiseen.

Jos lapsi kertoo kiusaamisesta, toimi näin

– Usein tilanteet eivät ole kauhean mustavalkoisia tai yksioikoisia ja aikuisen tulisi kuulla, mistä kaikki on alkanut, mitä sitten on tapahtunut ja miten tiettyyn tilanteeseen on päädytty.