Analyysi: Keskuspankkien ennusteista kaatuu saavillinen kylmää vettä vaalipuheiden päälle – kitulias kasvu lisää painetta leikkauksille

Näillä luvuilla ei miljardien vajetta julkisessa taloudessa paikata. Jos julkista taloutta halutaan korjata, on pakko leikata ja nostaa veroja. Muutosten on oltava suuria, jos miljardivaikutuksia aidosti tavoitellaan.

Aikanaan hallitusneuvotteluissa olevilla puolueilla on kova urakka sopia siitä, minkälaisella kompromissiratkaisulla taloutta sopeutetaan. Toivoa sopii, etteivät äänestäjät koe silloin itseään petetyiksi.

Hyvää tuoreissa ennusteluvuissa on se, että ne näyttävät kasvua eli taantuman aika jää lyhyeksi. Verotuloja ei ole kuitenkaan tulossa valtiolle hirveästi lisää nykytasoon nähden.

Euroalue on kokonaisuudessaan samassa jamassa. Euroopan keskuspankki EKP arvioi torstaina, että tänä vuonna euroalueen kasvu on prosentin luokkaa ja tulevina kahtena vuotena noin 1,6 prosentin luokkaa.

Poliitikot unohtavat nyt muuten vaalipuheissaan myös sen, että eduskunnan vaikutuskyky talouden kehitykseen on kovin rajallinen.

Toki onnistuneilla työllisyystoimilla ja veroratkaisuilla on vaikutuksensa, mutta globaalin talouden merkitys on silti ratkaiseva. Jos yleinen taloustilanne on hyvä, suomalaisten yritysten menestymismahdollisuudet paranevat ja päinvastoin.