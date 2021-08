Taloustuntijoilta lohdullinen viesti: Korkojen noususta ei ole vielä pelkoa, vaikka talous kasvaa odotettua vauhdikkaammin yhteiskunnan avautuessa

Inflaatio on kiihtynyt

– Tämä toki herättää huolia, koska keskuspankkien tavoitteena on pitää inflaatio noin kahdessa prosentissa. Pääskenaario on kuitenkin se, että inflaatio madaltuu myös Yhdysvalloissa. Jo nyt on nähty, että raaka-aineiden, kuten öljyn ja tiettyjen metallien, hinnat eivät enää nouse niin paljon kuin on nähty tähän saakka.