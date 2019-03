Onvestin ex-johtaja palasi luotsaamaan Suomeen uutta yhtiötä paettuaan perintöveroja Portugaliin

Kylmiltään yhtiön johtoon

– Portugalissa on turvallista, puhdasta ja ystävällisiä ihmisiä, jotka puhuvat englantia. Se on pieni maa, jolla on suuri naapuri, ja toisella puolella on meri, joten siinä on jotain tuttua. Aion viettää osan talvesta siellä jatkossakin. On ihana kävellä merenrantaa pitkin, kun koko Atlantti on edessä. Saa ajatella jotain aivan muuta. Sen jälkeen tuntuu, että on uusi ihminen.