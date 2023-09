Sampo osti Wahlroosin

Ajoitus sattumaa

Wahlroosin uuden kirjan ilmestyessä Mandatum on irtautumassa Sammosta jälleen itsenäiseksi yhtiöksi. Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä ensi maanantaina. Yhtiö tarjoaa nykyään henkivakuutuksia ja varainhoitopalveluita.

Wahlroosin mukaan on täysin sattumaa, että hänen Mandatum-vuosistaan kertova kirja ilmestyy juuri nyt, kun Mandatum on palaamassa pörssilistalle.

– Olin jo kauan sitten sopinut kustantajien kanssa, että kahden vuoden väli on sopiva näissä muistelmissa. Ensimmäinen osa tuli täsmälleen kaksi vuotta sitten, ja tämä on se määräävä tekijä, Wahlroos kertoi STT:lle Helsingissä keskiviikkona.

Silti Wahlroos sanoo, että hänen kalenterinsa on aika lailla tukossa.

– Se on yhdistelmä siitä, että asuu useassa paikassa, on aika aktiivinen sosiaalinen elämä, ja on varsin merkittävän määrän aikaa syksystä vievä vapaa-ajan harrastus (metsästys).