Pohjalainen Jari on Trumpin kannattaja ja tuonut Amerikan kotikyläänsä – neljä vuotta sitten elämä pysähtyi, mutta kuolleelle vaimolle annettu lupaus on pitänyt

Koskenkorvalla Ilmajoen kunnassa on seissut jo 31 vuotta erikoinen yritys, joka myy amerikkalaisaiheisia tuotteita sekä vuokraa aitoja amerikanrautoja esimerkiksi hääkuljetuksia varten.

Viisivuotiaan Mäen mieleen on jäänyt myös yksi selvä hetki.

– Marraskuun 22. päivä 1963. Uutisissa kerrottiin, että Yhdysvaltojen presidentti (John F.) Kennedy on ammuttu. Sinä iltana piti tulla Takaa-ajettu-poliisisarja, ja totesimme isän kanssa, että nyt ei taida tulla. Näinhän siinä kävikin.

"Täällä ei kukaan puhu suomea"

Yritysidea tuli rompetoreilta

– Ensin ajattelimme jotain hienoa amerikkalaista nimeä, mutta sitten olisi pitänyt vastata puhelimeen jollain hienolla nimellä ja piiloutua nimen taakse. Päätettiin, että niin kauan kuin uskallan vastata omalla nimellä, niin se on toiminimi Jari Mäki.

Kekkosen Cadillac saapuu Koskenkorvalle

Finder.fi-sivuston mukaan yrityksen vuosittainen liikevaihto on kahden miljoonan luokkaa.

Mäen näppeihin on tarttunut toistaiseksi 24 amerikkalaista autoa, joihin kuuluu muun muassa aito seriffin auto sekä pari limusiinia.

Kruununhelmi on kuitenkin presidentin Cadillac, jolla on kuskattu kolmea Suomen tasavallan presidenttiä: Urho Kekkosta, Mauno Koivistoa sekä Martti Ahtisaarta. Lisäksi auton kyydissä on ollut lukuisten maiden johtajia Mihail Gorbatshovia myöten.