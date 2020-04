Onko Huoltovarmuuskeskuksen suojamaskikaupoissa syytä epäillä rikosta? Tämä kaikki KRP:n tutkinnasta tässä vaiheessa tiedetään

Toinen tutkintapyyntö on Ranta-ahon mukaan tullut yksityiseltä taholta. Siitä ei hänen mukaansa voi tässä vaiheessa kertoa tarkemmin.

Huoltovarmuuskeskuksen tutkintapyyntö koskee yrittäjä Onni Sarmasteen yrityksen kanssa tehtyä kauppaa. HVK haluaa poliisin tutkivan, onko tapauksessa syyllistytty petokseen. Sarmaste on pyörittänyt pikavippiyhtiöitä ja on ollut ulosottovelkainen.

HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström kertoi tiistaina, että viime viikon suojavarustetoimituksessa on virheitä tavaran laadussa ja määrässä. HVK pyrkii saamaan virheellisistä tuotteista hinnanalennusta. Toimittamatta jääneiden suojavarusteiden osalta kauppa pyritään purkamaan.

Rikosnimikkeet harkinnassa

Keskusrikospoliisi on aloittanut esiselvityksen tapauksesta. Esiselvityksen tarkoitus on selvittää, onko syytä epäillä rikosta ja ketkä ovat mahdollisia epäiltyjä. Jos rikosepäilyyn on aihetta, poliisi aloittaa varsinaisen esitutkinnan eli rikostutkinnan.