Syyslomalaisten kannattaa pakata matkalle mukaan sekä sateenvarjo että pipo ja hanskat, sillä sää näyttäisi syyslomaviikoilla vaihtelevan kosteasta koleaan.

Lokakuu on alkanut keskimääräistä lämpimässä säässä. Kuluvan viikon alkupuolella matalapaineita kulkee Suomen yli tuoden mukanaan kostea ilmaa ja ajoittaisia sateita.

– Jos nyt viikon aikana sattuu olemaan ulkoilemassa tai matkalla jonnekin, niin alkuviikolla saattaa tulla sadetta kohdalle – tai sitten ei. Sää on aika epävakaista ja epämääräistä sen suhteen, mihin kohtaan sateet lopulta osuvat, meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Viikon puolivälin tienoilla tuulet ovat voimistumassa ja vesisateet kulkevat maan ylitse. Loppuviikon osalta ennusteet ovat vielä hieman auki yksityiskohtien osalta.

– Vaikuttaa siltä, että matalapaine syöttää hieman lisää sateita ja pilviä, ja samalla syntyy sumujakin, sillä ilma on sen verran kosteaa. Loppuviikkoa kohti pohjoisvirtaus saattaa voimistua, mikä tuo kylmempää ilmaa, sanoo Salminen.

Jos sää pääsee selkenemään ja pilvisyys rakoilemaan, pakkasyöt saattavat tehdä loppuviikolla paluun ainakin pohjoisessa ja ehkä myös läntisessä osassa maata.

Sää syyslomaviikoilla

Ensi viikon ensimmäisellä syyslomaviikolla matalapaine näyttäisi väistyvän itään ja korkeapaineen vahvistuvan lännessä.

– Nyt näyttää siltä, että jos Atlantilta ulottuu kuivempaa ilmaa Suomeen asti, niin länsi- ja pohjoisosassa maata voi olla kirkkaampaa säätä. Siellä voi esiintyä enemmän yöpakkasia, mutta matalapaineen läsnäolo idässä voi pitää pilvet itäpuoliskolla ja sateitakin saattaa vielä yltää ylle.

Ensi viikolla syyslomaillaan muun muassa pääkaupunkiseudulla, Kajaanissa, Rovaniemellä, Seinäjoella ja Jyväskylässä.

Lapin osalta sääkartta näyttää vielä keskimääräistä lämpimämpää sävyä, mutta se voi hyvin vielä kääntyä pohjoistuulen myötä sinisen sävyiseksi eli kylmemmäksi.

Toisesta syyslomaviikosta on näillä näkymin tulossa vilpoinen.

– Nyt näyttää siltä, että pohjoistuuli käy, ja jos se jatkuu, on täysin mahdollista, että ainakin osassa Lappia voi olla jo päiväpakkasia, Salminen kertoo.

Etelässä lämpötilat jäävät reilusti alle 10 asteen. Lämpömittarit saattavat päivisin näyttää 5 asteen lukemia.

– Yölämpötilat voivat selkeinä hetkinä laskea pakkasen puolelle, mikä on varsin todennäköistä, sillä korkeapaine vaikuttaa vielä lännen suunnalta, sanoo Salminen.

Toisella syyslomaviikolla lomaillaan muun muassa Lahdessa, Oulussa ja Kotkassa.