Ostovoiman heikentyminen ei ole vaikuttanut ulkomaan matkailuun – epävarma maailmantilanne lisännyt pakettimatkojen kysyntää

Suomalaisten ikisuosikki Kanariansaaret on tälläkin talvilomakaudella kohde, johon varataan eniten lomamatkoja.

– Kanarian eri saarten lisäksi suosittu on Madeira, ja nyt nousee myös Kap Verde, kertoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Toistaiseksi kuluttajien ostovoiman heikentyminen ei näy lomamatkojen kysynnässä. Mäki-Fränti kertoo, että kevään ja ensi kesän varaustilanne näyttää matkanjärjestäjille todella hyvältä. Mäki-Fräntin mukaan nähtävillä on ristiriitaa siinä, miten kuluttajien tilanteesta puhutaan julkisuudessa.

– On uutisoitu, että ihmiset ovat varovaisia kuluttamisessaan. Ehkä matkustus on sellaista pakoa arjesta, että siitä halutaan pitää kiinni, Mäki-Fränti arvioi.

– Tällöin liikematkustus putosi kahdeksan prosenttia, mutta vapaa-ajanmatkustus ei. Sitten lomailtiin ja matkailtiin vähän vaatimattomammin, mutta haluttiin, että on jotain, mitä odottaa ja muistella matkan jälkeenkin.

– Hiihtolomat on tosi hyvin myytynä. Helsingistä ja maakuntakentiltäkin osa lennoista on lähes täysiä, kertoo maajohtaja Jessica Virtanen Tjäreborgilta.

Kreikka, Espanja ja Turkki suosituimmat maat

Turkki on ollut Suomessa paljon otsikoissa Nato-keskustelun vuoksi. Heli Mäki-Fränti kertoo seuraavansa mielenkiinnolla, vähentääkö negatiivinen huomio maan kiinnostavuutta matkailukohteena.

Kuluttajilla on nykyään paljon vaihtoehtoja matkojen varaamiseen, ja lennot ja hotellit voi hankkia itse netistä. Pakettimatkoilla on silti edelleen kysyntää, ja Tjäreborgin Jessica Virtasen mukaan näkyvillä on suorastaan alan renessanssi.