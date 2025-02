Yhtä kanssamatkustajan tapaa suomalainen ei voi sietää lentokoneessa: "Ehdottomasti ykkösenä"

Yksi matkailun trendi ovat AFK- eli away from keyboard -lomat. Mutta mikä suomalaisia lennoilla riepoo?

Talvilomalla kutsuu rinne, mutta myös aurinkoranta. Millaisia ulkomaanmatkailijoita suomalaiset ovat?

– Pääsääntöisesti isossa kuvassa hyvin perinteisesti matkaillaan, Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen toteaa.

TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltosen mukaan hiihtoloman suosikkeja ovat esimerkiksi Gran Canaria ja Teneriffa sekä Thaimaa.

– Suomalaiset ehdottomasti haluavat lämpöä ja aurinkoa. Mikä ehkä poikkeaa muista pohjoismaalaisista, on, että suomalaiset haluavat nukkua ja levätä. Halutaan mennä lepäämään, Aaltonen kuvaa.

Nyt hittinä AFK-lomat

Yksi matkailun trendi ovat AFK- eli away from keyboard -lomat, joilla tarkoitus on pysytellä etäällä näppäimistön äärestä eli sähköposteista ja Teamsista. Somettaminenkin on Aaltosen mukaan vähenemään päin.

– Ollaan oikeasti vapaalla ja nautitaan, Aaltonen sanoo.

Jo pitkään trendinä on ollut myös paikallisuus.

– Kyllähän Airbnbkin alun perin perustui ideaan, että ihmiset saavat sen paikallisen kokemuksen, Pesonen sanoo.

"Olemme hiljaisia, tyytyväisiä matkaajia"

TUI:n kyselyssä selvisi, että matkalla suomalaiset arvostavat sujuvuutta ja esimerkiksi suoria lentoja.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, mikä ihmisiä ärsyttää lentäessä. Ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia ärsyttivät esimerkiksi myöhästymiset ja äänekkäät matkustajat.

– Suomalaisilla oli ehdottomasti ykkösenä, että ärsyttää eniten ihmiset, jotka istuvat edessä ja kallistavat penkin taakse. Se kertoo ehkä siitä, että suomalaiset haluavat jämptisti oman reviirin, Aaltonen sanoo.

– Suomalaiset ovat pidettyjä matkaajia. Olemme hiljaisia, tyytyväisiä matkaajia, Aaltonen kuvaa.

Älä lennä ruuhkahuippuaikaan

Parhaan mahdollisen lomakokemuksen takaamiseksi Aaltonen pohtisi, mitä hotellilta ja lomalta haluaa: aikooko syödä hotellissa vai muualla? Entä onko loma sporttinen, tai onko lähellä kulttuurielämyksiä?

Pesosen tärkein matkailuniksi olisi valita hiljaisempi matkailuaika. Samalla voi säästää rahaa.

– Ruuhkahuiput, kesäkaudet ja joulukaudet, ovat tosi kalliita, hän sanoo.

Mitä suomalainen haluaa lomaltaan? Suosivatko suomalaiset pakettimatkoja? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

