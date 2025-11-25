Itämeren rehevöityminen huolestuttaa suomalaisia. Ajatuspaja Toivo julkaisi kansainvälisen raportin, joka avaa Itämeren tämänhetkistä tilaa.
Uunituoreen raportin mukaan rehevöityminen, saastuminen ja ilmastonmuutos uhkaavat Itämeren herkkää meriluontoa.
Tuoreesta raportista Huomenta Suomessa olivat keskustelemassa kokoomuksen kansanedustaja ja ajatuspaja Toivon puheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä, sekä John Nurminen -säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.
Aalto-Setälä toteaa, että rapostista jäi päällimmäisenä mieleen huolestuneisuus Itämeren rehevöitymistä.
Arrakoski-Engardtin mukaan huoli rehevöitymisestä on perusteltu. Hän kertoo olevansa ilahtunut tutkimuksen tuloksista.
– Se tarkoittaa sitä, että suomalaisten tietoisuus Itämeren tilasta, uhista ja ongelmista on kasvanut.
Hänen mukaansa erityisesti maa- ja metsätalouden aiheuttamat kuormitukset ovat edelleen puhdasta ravintoa esimerkiksi sinilevälle.
– Myös meren lämpeneminen ilmastonmuutoksen kautta, joka on vaikeampi hahmottaa, mutta vaikuttaa tähän samaan ongelmavyyhtiin, Aalto-Setälä toteaa.