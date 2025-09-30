NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen ympärillä on pyöritelty siirtohuhuja tiiviisti. Markkanen on kuitenkin pysynyt liigan kehnoimman joukkueen eli Utah Jazzin riveissä, eikä Jazz näillä näkymin hingu päästä hänestä eroon. Sports Illustrated raportoi, että Jazzin koripallotoimintojen johtaja Austin Ainge julistautuu Markkasen "suureksi faniksi".

– Hän on mahtava. Ja todella hyvä pelaaja, ja voi olla, ja toivottavasti on, osa joukkueitamme noustessamme taas ylöspäin (liigassa). Laurin mahtavuuteen kuuluu sekin, että hän sopii yhteen kenen kanssa tahansa ja on todella monipuolinen. Millaisen joukkueen rakennammekaan, hän sopii siihen, Ainge kertoi Sports Illustratedin mukaan.

Jutussa toki muistutetaan, ettei kukaan ole "turvassa" siirroilta. Esimerkkinä mainitaan viime talvena Dallasista Los Angeles Lakersiin kaupattu supertähti Luka Doncic.

– Olen vitsaillut, ettei kukaan ole turvassa. Jos (sopiva) siirto tulee, painostaisin (seuraa) tarttumaan siihen. Niin se vain on. Mutta Lauri, toivomme hänen pysyvän täällä pitkään. Hän on ollut valtava voimavara organisaatiollemme niin kentällä kuin sen ulkopuolella.