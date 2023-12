Lauri Markkasesta villejä siirtospekulaatioita – asiantuntijalta hurja väläytys

Koripallon NBA-liigan suomalaistähden Lauri Markkasen ympärillä on viime aikoina pyörinyt huhuja mahdollisesta siirrosta. Viime viikolla NBA-toimittaja Jake Fischer raportoi liigalähteisiinsä vedoten, että vaikka Markkasen seuran Utah Jazzin ei odoteta kauppaavan Markkasta muualle tällä hetkellä, seura on kuitenkin "antanut ymmärtää", että Markkanen ei enää olisi "täysin koskematon" mietittäessä mahdollisia siirtoja.

Markkasen siirto ei kaikesta huolimatta ole todennäköinen, osin siitäkin syystä, että Jazz pyytäisi tähdestään varsin paljon. Maanantaina urheilusivusto The Ringer äityi pohtimaan, kuinka paljon Markkasesta saisi, ja päätyi varsin vaikuttaviin arvioihin.

The Ringerille kirjoittava NBA-toimittaja Kevin O'Connor huomauttaa, että Jazzilla ei ole mitään kiirettä kaupata pois 26-vuotiasta liigan tähdistöpelissäkin jo pelannutta Markkasta. Toisaalta taas Markkasen monipuolisuus sallisi hänen sopivan "käytännössä mihin tahansa joukkueeseen".

– Joten millainen olisi tarjous, jonka voisi hyväksyä? Keskusteltuani seurojen kanssa vaikutelmani on, että se olisi jotain samankaltaista kuin mitä Jazz sai Donovan Mitchellistä ja Rudy Gobertista : eli viitisen ensimmäisen kierroksen varausta draftissa ja/tai sopivan arvoisia pelaajia, O'Connor väläyttelee, viitaten kahteen Jazzin viime kauppaamaan NBA-suuruuteen.

– Tuo on paljon Markkasesta siinä mielessä, että hänellä ei ole samanlaisia pudotuspelinäyttöjä kuin Mitchellillä tai kolmea valintaa vuoden parhaaksi puolustuspelaajaksi kuten Gobertilla. Niin hyvä kuin Lauri onkin, hän on päässyt tähdistöön vain kerran ja loistanut tällä tasollaan vain yhdessä systeemissä (Utahissa).

Kiinnostusta riittäisi...

– Kyllä hänen ominaisuutensa ovat sellaisia, että ne sopivat melkeinpä mihin tahansa kuviteltavissa olevaan tilanteeseen: Bam Adebayon parina Miamissa, heittoapuna Detroitin nuorille pelaajille, Julius Randlen korvaajana New Yorkissa, vapaiden heittopaikkojen täyttäjänä Golden Statessa, kahden miehen iskujoukkona Tyrese Haliburtonin kanssa Indianassa, osana Houstonin monipuolista pelaajistoa, New Orleansissa hyviin paikkoihin liikkuvana tai Oklahoma Cityn ryhmän valmiiksi täydentävänä.

– Utah voi päätyä siihen, että Markkanen sopii parhaiten osaksi seuran omaa tulevaisuutta. Mutta niin moni seura luultavasti on kiinnostunut hänestä ja niillä on resursseja tehdä kiinnostavia tarjouksia, ja sen tiedämme, että Jazz on ainakin valmis kuuntelemaan (tarjouksia).