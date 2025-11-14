Lauri Markkanen takoi kauden toiseksi parhaan pistersaldonsa koripallon NBA:ssa Atlanta Hawksia vastaan.

Markkasen edustama Utah Jazz hävisi Atlanta Hawksille lukemin 122–132. Markkanen kuitenkin säkenöi, kun hän heitti ottelun kovimmat pisteet.

Suomalaistähti heitti 40 pistettä, voitti seitsemän levypalloa ja antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä. Saldo oli hänen kautensa toiseksi paras. Lokakuussa Markkanen upotti Phoenix Sunsin sukkaan ennätyspisteensä 51.

Markkasella väkevä alku kauteen

Utah on aloittanut kauden yllättävän hyvin ja voittanut neljä ottelua 12:sta. Joukkue majailee länsilohkossa kymmenentenä, mutta viidestä viime ottelustaan Utah on voittanut vain yhden.

Markkasen alkukausi on ollut vahva. Hän on pussittanut kuudessa ottelussa vähintään 30 pistettä ja kuulunut joukkueensa työllistetyimpiin pelaajiin. Markkanen urakoi Atlantaa vastaan 35.57 minuuttia ja upotti pelitilanneheittonsa 60 prosentin varmuudella. Hän pussitti kaikki neljä vapaaheittoaan.

Onyeka Okongwu oli Atlantan tehokkain ja heitti 32 pistettä. Hän sai tulitukea 31 pisteen Jalen Johnsonilta, joka voitti lisäksi peräti 18 levypalloa ja antoi 14 koriin johtanutta syöttöä. Tripla-tuplan tehnyt Johnson tilastoi lisäksi seitsemän riistoa.

Atlanta johti tauolla jo 80–67, mutta Utah aloitti kirin kolmannella jaksolla ja nousi 103–103-tilanteeseen. Neljännellä jaksolla Atlanta viskoi pelin selväksi.