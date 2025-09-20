NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen ympärillä on pyöritelty jos jonkinlaista siirtohuhua jo pitkään. Liigan kehnoimmassa joukkueessa Utah Jazzissa pelaavaa Markkasta on mediaspekulaatioissa siirrelty seuraan jos toiseenkin.

Viimeisin pyörittelijä oli NBA-toimittaja Zach Lowe, joka ennakoi podcastissaan, että Markkasella saattaa hyvinkin olla alkamassa hänen viimeinen kautensa Jazzissa.

– Mitä enemmän seuraan liigan tilannetta ja puhun ihmisille, sitä vähemmän pystyn kuvittelemaan tilanteen, jossa Lauri Markkanen on Jazzissa (vielä) vuoden päästä, Lowe mainitsi The Zach Lowe Show -ohjelmassaan.

Lowe näkee, että Markkasta havittelevien listalla on kymmenisen seuraa. Suomalaisen muhkea sopimus tuo kuitenkin omat kommervenkkinsa mahdollisiin kauppoihin.

– Hän sopii helposti kaikkialle. Kaikki rakastavat häntä, mutta eivät rakasta hänen sopimustaan, Lowe muotoili.

Markkasen otteet Suomen loistavasti sujuneessa EM-turnauksessa on kuitenkin pantu merkille rapakon takana.

– Hänen on taas jotenkin pelattava itsensä (entiselle) tasolle, joka vastaa (häneen käytettyä rahaa). Eurokoris auttoi. Hän vain tuhosi vastustajiaan Eurokoriksessa, Lowe maalaili.