Lauri Markkanen oli pelipäällä, kun hänen edustamansa Utah Jazz voitti Indiana Pacersin 152–128.
Markkanen oli ottelun ykköstähti pussittaen 35 pistettä. Suomalaistähden heittokäsi oli ottelussa tulikuumana. Markkanen upotti seitsemästä kolmosyrityksestään peräti viisi.
Pistesaalis oli Markkaselle kauden toiseksi kovin.
Myös NBA intoutui hehkuttamaan suomalaista. Liiga julkaisi X-tilillään videon Markkasen korista kehuvin saatesanoin.
– Lauri Markkanen saa kontaktin läpi tehdyt päätyviivan käänteiset lay upit näyttämään helpoilta, NBA kirjoittaa videon yhteydessä.
Hienon voiton myötä Utah katkaisi kolmen ottelun tappioputkensa ja nousi läntisessä konferenssissa kymmenenneksi.