Koripallon NBA:ssa Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies kärsi ruman tappion Boston Celticsin käsittelyssä. Bostonilaisisännät kaatoivat vieraansa pistein 131–95.
Ottelun kovimman pistesaldon sai Bostonin Payton Pritchard. Hän upotti kaikkiaan 24 pistettä ja kauhoi kuusi levypalloa, joista jokaisen puolustuspäässä. Hänelle kirjattiin myös yhdeksän korisyöttöä.
Grizzliesin pistekuningas oli Jaren Jackson Jr. 18 pisteellä. Hänelle merkittiin lisäksi kaksi levypalloa.
Tappio oli Memphisille jo kolmas peräjälkeen.