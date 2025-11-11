Lauri Markkasen edustama Utah Jazz koki 113–120-tappion Minnesota Timberwolvesille yön NBA-kierroksella.
Markkanen heitti ottelussa 21 pistettä ja oli joukkueensa paras pistemies. Suomalaistähti upotti pelissä neljä kolmosta seitsemästä yrityksestään. Ottelun kovin pisterohmu oli Timberwolvesin tähti Anthony Edwards, joka nakutti 35 pistettä.
Myös Markkanen sai todeta lähietäisyydeltä Edwardsin erinomaisuuden, sillä ottelun kolmannella neljänneksellä Edwards harhautti Markkasen komeasti väärään suuntaan ja upotti pallon tämän jälkeen koriin.
Timberwolves hehkutti supertähtensä suoritusta X-tilillään.
– Sai hänet eksymään, seura hekumoi videon yhteydessä.
Tappio oli Utahille jo kolmas perättäinen ja kauden seitsemäs kymmeneen otteluun. Joukkue on läntisessä konferenssissa sijalla 12.