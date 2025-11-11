Dallas Mavericksin 18-vuotias superlupaus Cooper Flagg oli iskussa, kun Dallas hävisi Milwaukee Bucksille 114–116.
Flagg pelasi toistaiseksi NBA-uransa tehokkaimman pelin heittämällä 26 pistettä.
Flaggista tuli vasta NBA-historian toinen pelaaja, joka on heittänyt yhdessä ottelussa yli 25 pistettä ennen kuin täyttää 19 vuotta.
Flaggia aiemmin tempussa on onnistunut vain yksi pelaaja: LeBron James.
Ensimmäistä kauttaan NBA:ssa pelaava superlupaus on operoinut debyyttikaudellaan tähän mennessä 15 pisteen keskiarvolla.
Flagg on NBA-draftin ykkösvaraus viime kesältä.