Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrossa vietiin lähes 35 000 asiakkaan tiedot, joista suuri osa ei ole vielä tehnyt rikosilmoitusta – Poliisi: "Toivottavasti kaikki tekevät"

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajan rikoskomisario Marko Leponen toivoo, että kaikki tekisivät rikosilmoituksen ja näin he saisivat myös oikeutta.

– Kaikki eivät ole vielä rikosilmoitusta tehneet. Puhutaan varmaan joistakin tuhansista, mutta tämän tarkemmin en halua asiaa yksilöidä, toteaa Leponen.

Vastaamon mahdollista tietosuojalainsäädännön rikkomusta tutkineen Tietosuojavaltuutun toimiston mukaan tietomurron uhrien lukumäärä kohoaa lähes 35 000:een.

Onko se lähemmäs 35 000?

– Kyllä se sitä kokoluokkaa on, paljastaa apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman.

Tutkinta kestää vielä pitkään

Vastaamon tietomurrossa vietiin terapia-asiakkaiden tietoja kahdessa eri tietomurrossa syksyllä 2018 ja keväällä 2019.

Keskusrikospoliisin tutkinta asiassa on yhä kesken. Törkeän tietomurron tutkinnassa on runsaasti esitutkintamateriaalia, joten poliisin arvion mukaan ratkaisu voi toisaalta tulla nopeastikin tai se vie vielä pitkään. Poliisilla on vahva usko, että tietomurto ja kiristys saadaan vielä selvitettyä.

– Esitutkinta on vaativa ja aineistoa on kertynyt tosi paljon. Sen läpi käyminen vie aikaa ja todistusaineiston etsiminen sieltä on työlästä. Kyllä meidän vahva usko ja näkemys on, että tämä rikos on ratkaistavissa. Tutkinta vie pidemmän aikaa, sanoo Leponen.

Leposen arvion mukaan törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen saataneen selvitettyä tämän vuoden aikana.

– Tämän osalta epäiltynä on alle kymmentä henkilöä, mutta sen tarkemmin en halua yksilöidä heidän asemaansa yrityksessä. Tutkimme sitä, onko joku toiminut tahallisesti, että tieto on ollut haavoittuvainen. Esitutkinta on vielä kesken eikä kaikkia epäiltyjä ole vielä kuultu.

Sakko seuraa rekisterinpitäjää

MTV Uutisten saamien tietojen mukaan marraskuussa tietomurron tultua ilmi yhtiö toimitusjohtajana aloittanut Heini Pirttijärvi on on eronnut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtävästä – niinikään myös yrityksen hallitus on kertonut erostaan saatuaan selvyyden siitä, millaisilla malleilla yrityksen liiketoiminta voisi jatkua.

Jos yrityksen liiketoiminta jatkuu jossain muodossa niin mahdollinen jopa 10 miljoonaan kohoava tietosuojalainrikkomuksesta tuleva sakko seuraa mukana vain konkurssi voi katkaista sakkovastuun.

–Jos liiketoiminta siirtyisi uusille omistajille tai uudelle rekisterinpitäjälle kokonaisuudessaan lähtökohtaisesti se vastuu seuraa mukana. Sakko menee valtiolle. Seuraamusmaksun suuruuteen vaikuttaa erityisesti yrityksen taloudellinen tilanne, valottaa tilannetta apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman.

Råmanin mukaan selvitettävänä on muiden tapaukseen liittyvien rekisterinpitäjien huolellisuus, kun he ovat ostaneet Vastaamosta palveluita.

– Selvitämme myös, miten Vastaamolle tehtävänsä ulkoistaneet terveydenhuollon organisaatiot ovat vastuunsa hoitaneet. Heidän kohdallaan sanktio voi olla huomautus tai varoitus.

Tietosuojavaltuutetun arvion mukaan ratkaisu mahdolliseen tietosuojalainsäädännön rikkomukseen saadaan valmiiksi kesään mennessä. '

Riippumatta siitä, mikä on Psykoterapiakeskus Vastaamon tulevaisuus, poliisi sekä tietosuojavaltuutettu tulevat tekemään työnsä valmiiksi.