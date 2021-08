Onko koskettava kuva lasta syleilevästä suomalaissotilaasta hengenvaarallinen? Kuvan julkaissut Puolustusvoimat vastaa

Kuva, jossa suomalaissotilas pitelee sylissään nukkuvaa taaperoa, keräsi valtaisasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Kuvaa luonnehdittiin riipaisevaksi ja tärkeäksi muistutukseksi siitä, että konfliktien keskellä on myös lukuisia viattomia lapsia. Toisaalta kuvaa on kritisoitu järjestellyksi propagandaksi, jossa hyödynnetään viatonta lasta.

Moni osoitti myös huolensa, että tunnistettavan lapsen kuvan avulla Taleban voisi päästä lapsen perheen jäljille. Viime viikolla muun muassa irakilaistaustainen kansanedustaja Hussein al-Taee (sd.) kehotti suomalaisia piilottamaan sosiaalisesta mediasta kuvat, joissa kuvan julkaisija esiintyy Afganistanissa asuvan kanssa, tai henkilön kanssa, jonka perhe on Afganistanissa.

"Valtavasti kyselyjä kuvista"

Puolustusvoimat kertoi saaneensa valtavasti mediatiedusteluja suomalaisjoukoista, ja tiistaina kuvapyyntöihin vastattiin. Sotilasta lapsi sylissä esittävän kuvan kohdalla suomalaismediat päätyivät eri ratkaisuihin. MTV Uutiset ja Iltalehti päätyivät sumentamaan lapsen kasvot, Ilta-Sanomat julkaisi kuvan sellaisenaan, Yle ei julkaissut koko kuvaa. Kuva on kuitenkin PV:n Twitterissä julki yhä sellaisenaan, eikä sitä tiedotuspäällikkö Max Arhippaisen mukaan olla sieltä poistamassa.

– Kuvien julkaisussa tehtiin eri arvio kuin joissakin toimituksissa, johon jokaisella medialla on oikeus. Vielä ei voi sanoa, teimmekö oikean vai väärän päätöksen, Arhippainen kertoo MTV Uutisille.

Arhippainen myöntää, että lapsi on tunnistettavissa kuvasta, mutta Puolustusvoimissa kuvia käsittelevien arvion mukaan riski on pieni. Kuvan julkaisua ennen asiaa on harkittu niin Afganistanissa kuin Helsingissäkin.