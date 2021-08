Suomi saanut lähes puolet Afganistanista evakuoitavista turvaan – Haavisto: "Tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman suojausjoukkoja"

Haaviston mukaan sunnuntaina on evakuoitu yli 50 ihmisen ryhmä, jossa on mukana useita Suomen suurlähetystön entisiä tai nykyisiä afganistanilaisia työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Tätä ennen evakuoituja oli noin 60.

Siviilejä kuollut lentokentän läheisyydessä

Kabulin lentokentän ympäristö on ollut päiväkausia kaaoksessa, kun tuhannet ulkomaalaiset ja afganistanilaiset yrittävät päästä pois Afganistanista. Britannian puolustusministeriö kertoi sunnuntaina, että kentän lähistöllä on saanut surmansa seitsemän afganistanilaista siviiliä.

– On ollut päiviä, jolloin emme ole voineet kutsua ihmisiä (lentokentän) portille sen vuoksi, että tilanne on kaoottinen, siellä on tallattu ihmisiä kuoliaaksi ja lapsia on hukkunut vanhemmiltaan, Haavisto kuvaili.