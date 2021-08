Kaoottiset hetket odottavat suomalaissotilaita Kabulissa – tämä on pahin ja arvaamattomin paikka: "Silloin voi tapahtua vahingossa mitä vain"

Tuhansien sotilaiden myötä Kabulin kenttä on nyt verrattain turvallinen pala Afganistania. Kentälle johtavilla porteilla maahan suuntaavat suomalaissotilaat voivat kuitenkin kohdata vaaratilanteita, kertoo Afganistanissa pitkään työskennellyt suomalainen Jukka (nimi muutettu) MTV Uutisille.

– Riskit tulevat niissä tilanteissa, kun ollaan portilla ja väkijoukoista pitäisi tunnistaa ne ihmiset, joilla on oikeus evakuointiin. Ennakoitavuus ei todellakaan ole parhaasta päästä, Jukka sanoo.

Jukan nimi on muutettu, eikä hänen taustoistaan tai tehtävistään Afganistanissa kerrota tarkemmin asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Jukka painottaa, että itse lentokentän alue on mediatietojen perusteella suhteellisen ”turvallinen ja eristetty”. Ilmatila on käytännössä Yhdysvaltain armeijan helikopterien hallussa. Yhdysvallat on myös todennut, että jos Taleban koskee amerikkalaisiin, tulee vastaisku olemaan välitön.