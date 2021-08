Poista kaikki somekuvat afganistanilaisista, saatat pelastaa hengen: "Ilmiantajat etsivät kuvia Talebanin käyttöön"

"Pelkään, että perheelleni tehdään jotain"

Afganistanissa ollessaan Karimy asui isovanhempien luona ja pelkää nyt sukulaistensa puolesta. Hänen mukaansa tällä hetkellä jotkut kertovat Talebanille, jos jollakulla on yhteyksiä länsimaihin. Sitä talebanit eivät nimittäin halua.

– Pelkään, että perheelleni tehdään jotain. On paras kosto ja paras keino (Talebanilta) kertoa muille, että jos teilläkin on yhteyksiä länsimaihin, teille käy huonosti.

Ylioppilaskuva hävitettiin

Koska yhteydet länsimaihin tulee peittää, todisteet Karimyn lukiosta valmistumisesta on nyt hävitetty isovanhempien kotoa.

– Kaksi kuukautta se roikkui seinällä, mutta lauantaina isovanhemmat soittivat ja sanoivat, että toivottavasti et tule surulliseksi, mutta se kuva on nyt hävitetty, koska elämme toista maailmaa. Ei ole enää mahdollista, että esillä on kuva minusta ylioppilasmekossa ja ilman hijabia.