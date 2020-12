Onko julkinen hissi viruslinko? Infektiolääkäri antaa neuvot turvalliseen kyytiin jouluruuhkissa

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila välttelee mahdollisuuksien mukaan hissiä, koska riittävän etäisyyden pitäminen toiseen on mahdotonta.

Toisaalta hississä vietettävä aika on yleensä verrattain lyhyt, kenties pari minuuttia.

– Altistusaika jää aika lyhyeksi. Absoluuttista riskiä on mahdotonta sanoa, mutta kyllä ahtaassa tilassa oleminen useamman henkilön kanssa sisältää riskejä.

Riskiryhmään kuuluva hengenvaarassa

– Jos näyttää, että hississä ei ole tilaa tai siellä on ihminen, jolla on rajoitteita, annetaan hänen mennä. Odotetaan seuraavaa hissiä, jossa on tilaa, neuvoo infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila.