Näin mahdollisia koronavirustartuntoja jäljitetään ympäri maailmaa – jos joku maa hutiloi, kaikki saavat kärsiä

Tartunnan jäljittäminen on leviävien tartuntatautien vastaisessa työssä normaali menettelytapa. Vastaavaa toimenpidettä on käytetty esimerkiksi ebolan ja sarsin leviämisen estämiseksi.

– Tavoitteena on rajoittaa taudin leviämistä ja katkaista tartuntakanavat, sanoo terveysministeriön virkamies Bruno Coignard uutistoimisto AFP:lle.

Viimeisimpään kategoriaan kuuluvat Coignardin mukaan ne, jotka ovat olleet läheisesti ja kasvokkain tekemisissä potilaan kanssa alle metrin etäisyydellä ainakin 10–15 minuutin ajan. Riskiarvion lievimmässä päässä ovat ne, joiden kontakti potilaaseen on ollut ohimenevä.

Keskitason riskiarvio on haasteellisin

Ongelmallisimpia ovat ne, jotka asettuvat riskiarvion keskivaiheille. Heitä yleensä neuvotaan mittaamaan ruumiinlämpönsä kaksi kertaa päivässä ja olemaan yhteydessä lääkäriin oireiden tullessa. He saavat kuitenkin liikkua ulkona tarkkailujaksolla, joka tyypillisesti kestää kaksi viikkoa.

Kukin potilas on saattanut tartunnan saamisen jälkeen olla tekemisissä kymmenien ihmisten kanssa, mikä tekee tartuntojen jäljittämisestä vaikeaa. Paljon riippuu siitä, kuinka nopeasti potilaan tartunta on havaittu, kuinka sosiaalista heidän elämänsä on ja kuinka nopeasti heidät saadaan eristyksiin.