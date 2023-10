Yhdysvallat valmistelee uusia joukkojaan Lähi-itään – noin 2000 sotilasta valmiustilassa

Puolustusministeri Lloyd J. Austin III on määrännyt muun muassa lisäohjusjärjestelmien lähettämisen alueelle, minkä lisäksi uusia joukkoja on kehotettu valmistautumaan mahdolliseen lähtöön. Austin ei kertonut, kuinka paljon yhdysvaltalaisia sotilaita oltaisiin mahdollisesti lähettämässä alueelle. Ministeri kertoo keskustelleensa presidentti Joe Bidenin kanssa Iranin ja sen tukemien toimijoiden kärjistämistoimista Lähi-idän alueella. Austinin mukaan tuoreet päätökset muun muassa lisäävät Yhdysvaltain joukkojen suojaa alueella ja auttavat maan läheisen liittolaisen Israelin puolustamisessa.

The New York Times uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvaltain armeija on asettanut noin 2000 sotilasta ja useita yksiköitä kohotettuun valmiustilaan.