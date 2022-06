Onko epäkuntoisten tuotteiden tuhoaminen vastuullista vuonna 2022? "Työtä todella riittää" – XXL:n viilletyt tuotteet löytänyt Heli sai henkilökunnalta hyytävän vastauksen

Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola sanoo, että reaktiot sosiaalisessa mediassa todentavat hyvin sitä, että ympäristölle vastuullista toimintaa XXL Skanssin tapauksessa ei ole toteutettu niin kuin yleisesti hyvänä tapana on pidetty.

Finnwatch on yhdistys, joka tutkii yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia sekä edistää vastuullista liiketoimintaa.

– Ongelma on siinä, että monia asioita ei ole raamitettu riittävän tarkasti.

"Emme kommentoi yksittäisen yrityksen asioita, koska emme tunne asian taustoja. Näkemyksemme mukaan lähes kaikki hävitettävät vaatteet on jouduttu tuhoamaan laatuvirheiden ja tuoteturvallisuuden puutteiden vuoksi. Kaikki kuluttajamyyntiin päätyvät virheettömät tuotteen myydään yleensä alennusten kautta markkinoille."

EU:ssa herätty vastuullisuuteen

Nurmen tietojen mukaan muille tavaroille ei ole vastaavaa tuottajavastuuta, mutta EU:n tekstiilistrategian pohdinnoissa on nostettu tuottajavastuun ulottamista myös vaatteisiin ja tekstiileihin.

Myös EU:n kiertotaloustrategiassa on ehdotettu, että myymättömien tuotteiden tuhoaminen kiellettäisiin. Vastaavanlainen laki on jo käytössä Ranskassa, kertoo Guardian .

Leipola puolestaan kertoo, että EU:sta on myös tulossa ekosuunnittelu-direktiivi (ecodesign), joka velvoittaisi kauppoja raportoimaan siitä, kuinka paljon myymättömiä tuotteita tuhotaan.

Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpään mukaan suuri vastuu on tuotteen brändillä.

– Ongelma meillä Suomessa liittyy siihen, että 95 prosenttia myymistämme tuotteista on ulkomaisia brändejä ja näillä ulkomaisilla brändeillä ei ole paikallista edustajaa täällä hoitamassa reklamaatioita. On usein näiden päämiesten tapa, että he määrittelevät, kuinka heidän reklamaatiotuotteilleen käy.