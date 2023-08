"Kyllähän tämä herättää paljon kysymyksiä" – näin jäteongelmaa siirretään Afrikkaan Suomestakin

Gäddan mukaan suomalaiset ovat aktiivisia kierrättäjiä. Second hand -kaupan trendikkyydessä on lukuisia hyviä puolia, mutta Gädda korostaa toimijoiden vastuun lisääntyvän samalla.

UFF: Lähetämme sitä, mitä meiltä ostetaan

– Onhan tämä syytä tehdä läpinäkyväksi, että tämä on osa sitä uudelleenkäyttöasteen lisäämistä ihan maksimiin. Tosiasiahan on, että käytettyjen vaatteiden käyttäminen uudestaan EU:n sisällä on mahdotonta.

B-laatuisia vaatteita Afrikkaan

– Ei kaikilta osin, mutta osittain on se tilanne, koska meillä ei sitä kierrätyskapasiteettia Suomessa tai EU:ssa ole siihen mittakaavaan, mihin tarvitaan. Tämä on sellaista, mihin on totuttu, mutta nyt on korkea aika uudelleenarvioida näitä näkökohtia.