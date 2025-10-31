Hallitus haluaa parantaa alkutuottajien ja elintarviketeollisuuden asemaa elintarvikemarkkinalain muutoksilla.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt hallituksen esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista lausuntokierrokselle.

Ministeriön mukaan esityksen tavoitteena on vahvistaa elintarvikeketjun heikommassa asemassa olevien toimijoiden asemaa sekä parantaa markkinoiden toimivuutta.

Lakiin lisättäisiin esimerkiksi säännös ostajan oman tuotemerkin suosimisen kieltämisestä.

– Hallituksen esityksen tavoitteena on tasapainottaa elintarvikeketjun neuvotteluvoimaa ja edistää markkinoiden vakautta sekä huoltovarmuutta, ministeriö kirjoittaa tiedotteessaan.

Esityksen mukaan ostaja ei esimerkiksi saa käyttää kohtuuttomia sopimusehtoja neuvotteluvoimaltaan heikompia tavarantoimittajia kohtaan.

Ostajan on myös neuvoteltava sopimusehdoista, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan muutokset parantavat alkutuottajien ja elintarviketeollisuuden asemaa neuvotteluissa ja suojaavat kohtuuttomilta sopimusehdoilta.

– Kuluttajille tämä tarkoittaa vahvempaa kotimaista tuotantoa ja reilumpia markkinakäytäntöjä, ministeriö kirjoittaa.