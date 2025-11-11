Suomen on etsittävä uusia kauppakumppaneita. Venäjä-kaupankäynnin kariuduttua katseet on käännettävä yllättäväänkin suuntaan.

Kauppa itänaapurin kanssa on jäissä Ukrainan sodan vuoksi, joten Suomen on pienenä maana löydettävä uusia kauppakumppaneita.

Katse kannattaa kääntää Aasiaan ja Afrikkaan, sanoo kauppatieteiden tohtori Jukka-Pekka Heikkilä Aalto-yliopistosta.

– Keski-Aasiaan ja Afrikkaan pitäisi Euroopan ja Suomen keskittää voimansa. Siellä on paljon nuorta väestöä ja ostovoimaa, paljon resursseja, Heikkilä selventää.

Cleantech eli luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävät ratkaisut kiinnostavat maailmalla, samoin kierrätys ja koulutushankkeet.

Heikkilän mukaan on syytä muistaa, että Suomi on pieni toimija ja pieni markkina.

– Me voimme hyvin katsoa pienempään segmenttiin ja pienempään kumppaniin, pyrkiä eri sektoreille ympäri maailmaa hyvin verkottuneesti. Kysyä, mitä juuri kyseinen maa tarvitsee.