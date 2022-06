Kuvat XXL:n tuhoamista retkeilyvarusteista jätelavalla nostattivat palautevyöryn: Näin toimitusjohtaja kommentoi – "Meillä on sopimuksia, joissa on vaatimuksia"

"Virheellisen kommunikaation vuoksi jätelavalle on päätynyt myös noin 20 kappaletta käyttökelvottomaksi luokiteltuja reklamaatiotuotteita, jotka normaalisti hävitetään oman tavanomaisen jätehuoltomme puitteissa", XXL:n tiedotteessa sanotaan.

XXL:llä kertoo, että yrityksellä on yhtenäinen Suomen 17:aa tavarataloa koskeva menettelytapa- ja ohjeistus palautuksille ja reklamaatioille.

"Jos tuote ei ole käyttö- tai myyntikelpoinen (toisin sanoen rikki), pyrimme mahdollisuuksien mukaan korjaamaan tuotteen käyttö- tai myyntikelpoiseksi. Tuotteiden poisheittäminen on toimintaohjeemme viimeinen vaihtoehto. Tuhoamme tuotteet, jos viallisen tuotteen käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen tai tavarantoimittajasopimuksemme niin vaatii. Päätökset tuotteiden poisheittämisestä ja/tai tuhoamisesta tehdään olemassa olevien toimintaohjeiden raameissa: aika ajoin virhearvioita voi joka tapauksessa tapahtua”, tiedotteessa kerrotaan."

Miksei tuotteita korjattu?

– Meillä on tavarantoimittajasopimuksia, joissa on vaatimuksia. Meillä on tuotteita, kuten kajakkeja, jotka voivat saattaa käyttäjänsä rikkinäisenä vaaratilanteeseen, Lämpsä vastaa.