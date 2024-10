Omolaralla, 33, on kaksi korkeakoulututkintoa muttei töitä Suomessa – " Yritysten pitäisi olla avoimempia"

"Oman alan töissä ihmiset ovat yleensä sekä tuottavimmillaan että myös tyytyväisimpiä työhönsä" Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreen Kasvun tulppa -raportin mukaan ulkomaalaisten työpanos useissa suomalaisyrityksissä on jo välttämätöntä. Raportin mukaan nettomaahanmuuton tulisi kaksinkertaistua Suomessa, jottei työllisten määrä pienene Suomessa. EVAn raportissa ratkaisuksi ehdotetaan työnhakuviisumia, työvoiman saatavuusharkinnan poistamista, perheenyhdistämisen helpottamista ja tulorajojen keventämistä sekä lähtömaakoulutuksen lisäämistä. EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto toteaa, että yritykset haluavat ja palkkaavat osaajia koko ajan, sillä monilla aloilla on heikosta talouskehityksestä huolimatta vaikeuksia löytää työntekijöitä. – Kielivaatimukset voivat olla kompastuskivi, mutta on työpaikkoja ja töitä, joissa ei tarvitse osata suomen tai ruotsin kieltä, ja englannin käyttö yritysten työkielenä on yleistymässä. Tietotekniikka-aloilla työmarkkinat ovat Haaviston mukaan pitkälti globaalit ja usein työkieli on englanti. –Toisilla aloilla liiketoimintaan saattaa liittyä paljon vuorovaikutusta suomalaisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa. Tällöin suomen kielen taitaminen voi olla keskeinen edellytys työpaikan saamiselle. Kuinka kriittistä olisi Suomen talouden näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa saada maahanmuuttajat oman alansa töihin? – Oman alan töissä ihmiset ovat yleensä sekä tuottavimmillaan että myös tyytyväisimpiä työhönsä. Toisaalta kaikki työ on arvokasta, ja myös omalle alalle vieras työ antaa tekijälleen kuitenkin mahdollisuuden kiinnittyä työelämään. Se on aina Suomen taloudelle parempi vaihtoehto kuin se, että maahan muuttanut jättäisi Suomen tai jäisi työelämän ulkopuolella, Haavisto sanoo. Haavisto myös muistuttaa, että maahanmuuttajat koostuvat hyvin erilaisista ryhmistä. – Viime vuosina selvä enemmistö Suomeen muuttavista on suoraan töihin tulevia ja heidän perheenjäseniään. Heidän kohdallaan kotoutumisen haaste ei koske niinkään työllistymistä, vaan sitä, että he viihtyisivät Suomessa ja jäisivät tänne pitkäaikaisesti tai pysyvästi. Ratkaisevan tärkeää kotoutuminen ja työpaikan löytäminen on Suomeen tuleville opiskelijoille, joita on Haaviston mukaan noin viidesosa Suomeen tulevista. Turvapaikanhakijoiden kohdalla kotoutumisen haasteita kasvattavat usein koulutuksen ja kielitaidon puute. Toisaalta turvapaikanhakijoiden määrä on vähäinen verrattua työperäiseen maahanmuuttoon.