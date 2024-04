Hallitus haluaa kiristää Suomen kansalaisuuden saamista – näin muualla Euroopassa saa kansalaisuuden

Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja olla tiukentamassa. Hallitus luovutti eduskunnalle ensimmäisen lakipakettinsa maahanmuuttoon liittyen, ja siinä mukana on myös kansalaisuuden saamisperusteen tiukentaminen asumisajan osalta.

MTV Uutiset selvitti, millaisia asumisaikoja muissa maissa vaaditaan kansalaisuuden saamiseksi, onko maassa käytössä vaatimus kielitaidosta tai kansalaisuuskokeesta. Vertailuun otettiin mukaan Euroopan maita, joissa on vuoden 2022 aikana myönnetty eniten kansalaisuuksia (Eurostat) kolmansien maiden kansalaisille. Kolmansilla mailla tarkoitetaan EU:n sisämarkkina-alueen ulkopuolisia maita.

Asumisaika 5–10 vuotta

Tässä artikkelissa esitellyt kansalaisuusvaatimukset on kerätty joko maiden omilta sivuilta tai Euroopan muuttoliikeverkoston vuoden 2020 tutkimuksesta.

Monessa maassa yleinen asumisaika kolmansien maiden kansalaisille on 5–10 vuotta. Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa kansalaisuuteen vaaditaan 10 vuoden asumisaikaa, Norjassa kahdeksan vuoden asumisaikaa, mutta Ranskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Portugalissa vain viiden vuoden asumisaikaa.

Saksassa aiemmin kriteerinä on ollut kahdeksan vuoden pituinen asumisaika, mutta sitä ollaan alentamassa viiteen vuoteen.

Kaikissa vertailumaissa on kielivaatimus, kuten myös Suomessa on ollut. Kansalaisuuskoe tai maan kulttuurin tuntemista edellyttävä pykälä on käytössä esimerkiksi Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa. Suomen hallitus suunnittelee kansalaisuuskoetta kielitasotestin lisäksi kansalaisuuden saamiseksi.