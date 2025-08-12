Yle: Mikkeli häätää rivitaloasukkaat vastaanottokeskuksen tieltä

Mikkelin kaupunki irtisanoi useiden asukkaiden vuokrasopimukset vastaanottokeskuksen tieltä.
Mikkelin kaupunki on irtisanonut asukkaita rivitaloasunnoista Suonsaarentie 31 -osoitteesta kesäkuun puolivälissä. Irtisanottuja vuokrasopimuksia on yhteensä yhdeksän. Ylen tietojen mukaan kaupunki vuokraa jatkossa rivitalot Luona Oy:lle.
Kyseinen yhtiö pyörittää vieressä sijaitsevaa vastaanottokeskusta, joka perustettiin käytöstä poistetun vanhainkodin tilalle.
Alkujaan vastaanottokeskuksessa oli 300 asukaspaikkaa. Sittemmin luku on laskenut sataan. Tilojen annettiin rapistua. Maahanmuuttovirasto velvoitti paikkamäärän palautettavaksi alkuperäiseen.
– Otimme jo päärakennuksessa kaikki tilat käyttöön. Korjasimme huoneita ja vessoja, mutta emme päässeet kolmeensataan asukaspaikkaan. Sen lisäksi tarvittiin rivitalot, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertoi Ylelle.
Rivitaloasunnot ovat asukkaiden mukaan olleet edullisia, mutta huonokuntoisia. Ylen mukaan kaupunki tarjoaa irtisanotuille asukkaille uutta asuntoa, mutta rivitaloasuntoja on tarjolla lähinnä Mikkelin entisissä liitoskunnissa, josta on keskustaan matkaa yli 20 kilometriä. Kerrostaloasuntojen kuukausivuokrat Mikkelin keskustassa ovat sata euroa kalliimpia.
Luona kertoo verkkosivuillaan, että toiminta aloitettiin Mikkelissä helmikuussa.
Maahanmuuttovirasto kertoi keväällä lakkauttavansa 26 vastaanottokeskusta vuosien 2025 ja 2026 aikana. Syyksi kerrottiin tuolloin asiakasmäärien voimakas vähentyminen.