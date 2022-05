Olympiavoittaja loikkasi ja katosi tietämättömiin – synnyinmaassa jylistään "vakavasta kurittomuudesta"

Borrero voitti olympiakultaa 59-kiloisten sarjassa Rio de Janeirossa 2016. Maailmanmestaruuden hän on voittanut 59-kiloisissa vuonna 2015 ja 67-kiloisissa vuonna 2019. Vuonna 2019 kuubalaiset valitsivat hänet vuoden urheilupersoonaksi.

Muitakin loikkauksia hiljattain

Kuubalaisilla urheilijoilla on pitkä historia loikkaamisesta ulkomailla kilpaillessaan. Viime kuukausina niitä on nähty paljon, kun kommunistijohtoinen valtio on kärsinyt talouskriisistä.