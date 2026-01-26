Norjalainen ampumahiihtotähti Endre Strömsheim jättää kautensa kesken ja siirtää uransa toistaiseksi hyllylle.

Viime vuonna Lenzerheiden MM-kisoissa kultaa miesten yhteislähtökilpailussa ja viestissä voittanut Strömsheim jäi ilman paikkaa Milano-Cortinan olympialaisiin.

Strömsheim ampui viimeisessä kisassaan Tshekin Nove Mestossa kuusi ohilaukausta ja jäi 15 kilometrin normaalimatkalla sijalle 84. Kauden henkilökohtaisissa kilpailuissa hän on parhaimmillaan ollut maailmancupissa vasta 38:s.

28-vuotias Strömsheim vahvistaa norjalaiselle TV 2:lle, ettei aio toistaiseksi miettiä kilpailemista.

– Näen, missä tilanteessa olen, ja mietin miten jatkaa seuraaviin hyviin tuloksiin, Strömsheim toteaa viestissään.

Ampumahiihdon maailmancupin kausi jatkuu olympialaisten jälkeen Suomessa Kontiolahdella, Viron Otepäässä ja Norjassa Oslon Holmenkollenilla.