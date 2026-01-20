Florida Panthersin ja San Jose Sharksin välisessä ottelussa nähtiin harvinainen maalivahtien välinen nyrkkitappelu.
Kaikki alkoi ottelun kolmannessa erässä, kun 14 minuuttia ottelua oli jäljellä. San Josen päädyssä syntyi nujakka pelaajien välillä jäähyvihellyksen jälkeen, ja myös San Josen maalivahti Alex Nedeljkovic osallistui mätkintään. Jenkkivahti antoi iskuja tilanteeseen myöhässä tulleelle Floridan Evan Rodriguesille.
Nedeljkovicin toiminta kimpaannutti Floridan Sergei Bobrovskin täysin, ja venäläisvahti ampaisi toiselta puolelta kaukaloa maalivahtikollegansa kimppuun. Hanskat putosivat, ja sitten alkoi mäiskintä.
Floridalaisyleisö niin kuin myös kummankin joukkueen pelaajat olivat selvästi vaikuttuneita maalivahtien välisestä yhteenotosta, ja suosionosoitukset tappelupukareille olivat raikuvat.
Maalivahdit saivat tuomaristolta viisiminuuttiset tappelustaan.
Florida hävisi ottelun lopulta lukemin 1–4. Kotijoukkueen ainokaisesta vastasi suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen.