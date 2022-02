Hätäkeskuspäivystäjä saattaa vastata päivässä yli sataan hätäpuheluun – "Lapsi syntyi puhelun aikana"

– Osa on pitkiä puheluita, osa lyhyitä. Saan suurin piirtein päivässä noin 100–120 puhelua, kertoo hätäkeskuspäivystäjä Aapo Huttunen.

Hätäsoittoihin vastataan 12 tunnin vuoroissa, eivätkä puhelut ole aina mukavimmasta päästä – hädästä kun on kyse.

Päivystäjien mukaan ihmisten auttaminen on kuitenkin työn suola. Työkaverit kannattelevat paikoin raskaassakin työssä.

– Iloisimpia ovat sellaiset, kun esimerkiksi ihan äskettäin puhelun aikana lapsi syntyi kotona, turvallisesti ja terveenä. Se on jäänyt mieleen. On ihana asia, että välillä on tällaisia mukavia juttuja, kertoo hätäkeskuspäivystäjä Kiira Siitonen.