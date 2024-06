Tiedätkö, mitä eroa on Medi-Helillä ja lääkärihelikopterilla? Tällaista on henkiä pelastava työ yläilmoissa

– Medi-Helin nimi elää vielä vahvana, ja usein meihinkin viitataan Medi-Helinä. Nykyisin kuitenkin lääkärihelikopteritoiminta Suomessa on FinnHEMSin ja hyvinvointialueiden palvelua, sanoo FinnHEMSin ensihoitolääkäri Jouni Nurmi .

Tukikohtia FinnHEMSillä on Suomessa seitsemän ja lääkärihelikoptereita yhdeksän. FinnHEMSin mukaan lääkärihelikopterit tavoittavat 80 prosenttia suomalaisista puolen tunnin sisällä hälytyksestä.

Lääkärihelikopterit ovat myös kiinteässä yhteistyössä hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa. Tehtäviä FinnHEMSin koptereilla on vuodessa yhteensä noin 10 000.

"Ammattimaisuus vie suurimman myötäelämisen pois"

Lääkärihelikopterin miehistö hoitaa esimerkiksi vammautuneita ja äkillisesti sairastuneita henkilöitä. Tyypillisin tehtävä on pelastaa eloton ihminen.

Henkinen kuorma on suuri, mutta tukea on tarjolla jatkuvasti. Syrjän mukaan nykyisin kiinnitetään hyvin huomiota siihen, että esimerkiksi keskusteluapua on saatavilla.