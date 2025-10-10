Jääkiekon SM-liigan perjantain kierrokselta puuttuu useita joukkueidensa tärkeitä pelaajia.
Ensiesiintymisensä Ilveksessä tekevä Olli Palola on sijoitettu heti huippuketjuun. Hän ottaa loukkaantuneen Carl Klingbergin alkukaudesta hoitaman paikan tupsukorvien tehoduon Matic Törökin ja Lukas Jasekin rinnalta.
Ilves kohtaa viikonloppuna peräkkäisinä iltoina toisen häntäpään joukkueen HIFK:n. Perjantaina joukkueet kohtaavat Tampereella, lauantaina Helsingissä.
HIFK tiedotti perjantaina lisää pitkäaikaisia poissaoloja. Tämän kauden hankinta Sebastian Repo on leikkauksen takia sivussa helmikuulle asti. Aiemmin tällä viikolla IFK vahvisti, että Jori Lehterä on pitkään pois niin ikään leikkaushoidon takia.
Perjantain Hockey Night -ottelussa kohtaavat Ässät ja Tappara. Joukkueet lähtevät otteluun liki samoilla miehistöillä kuin edellisissä peleissään.
Tapparan maalilla torjuu tänään Christian Heljanko, Ässillä Jan Bednar. Lähetys ottelusta käynnistyy MTV Katsomossa kello 19.00 ja MTV3-kanavalla klo 19.25.
Kultakypäriä sivussa
Perjantain kierrokselta puuttuu useita joukkueidensa avainpelaajia. Oulun Kärppien kultakypärä Roni Hirvonen on sivussa vierasottelusta Mikkelin Jukureita vastaan pelikiellon takia. Seuraan paluun tekevä Julius Junttila on sijoitettu kakkosketjuun Luke Tardifin ja Patrik Virran laidalle.
SaiPa saa pärjätä HPK:n vieraana ilman kultakypäräänsä Miska Siikosta. Kerholta puuttuu puolestaan pelikiellossa oleva kanadalaistähti Cameron Wright.
Kierroksen huippuottelussa Lukko kohtaa kotonaan JYPin. Raumalaisten kärkipakki Alex Peters on sivussa kokoonpanosta. Kanadalainen harjoittelee parhaillaan erillään muusta joukkueesta. Myös Leo Tuuva puuttuu Lukon kokoonpanosta.
Paluun kaukaloon tällä viikolla CHL-pelissä tehnyt maalivahti Antti Raanta on tänään kakkosvahtina Daniel Salosen jatkaessa Lukon maalilla.
KalPalta poissa miehistöstä kotiottelussa TPS:ää vastaan ovat puolustaja Hugo Gallet ja hyökkääjä Saku Salmela. Turkulaiset saavat pakistoonsa takaisin Oliver Lauridsenin ja pelikiellosta vapautuneen Ruben Rafkinin.