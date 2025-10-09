Veteraanihyökkääjä Olli Palola liittyy jääkiekkoliigan Ilvekseen määräaikaisella sopimuksella, joka on voimassa 2. marraskuuta 2025 asti. Palola, 37, pelasi viimeksi viime kaudella Ässissä, jossa hän iski 29 liigaottelussa 13 maalia.

Palola on pelannut Liigassa 12 kaudella ja tehnyt Ilveksen, Lukon, Tapparan, HIFK:n ja Ässien riveissä yhteensä 395 runkosarjaottelussa tehot 100+73 ja 76 pudotuspeliottelussa 21+16.

– Olli lisää kilpailua hyökkäyksemme pelipaikoista niin tasakentällisin kuin ylivoimalla. Hän tuo meille kokemusta kentälle ja pukukoppiin poissaolojen sekä otteluruuhkan keskelle. Hänen persoonallaan sopeutuminen joukkueeseemme tapahtuu varmasti erittäin nopeasti, kommentoi Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela.

Palola on pelannut myös Ruotsin SHL:ssä ja KHL:ssä Kunlun Red Starissa. Suomen maajoukkueessa hän on saavuttanut MM-hopean.